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Финансы
15.06.2019 15:23
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Центробанк рассматривает возможность создания собственной цифровой валюты

Банк России изучает возможность введения в оборот Central Bank Digital Currency – первой в стране цифровой валюты. Обществу пора понять, готово ли оно к постепенному отказу от наличных денег, заявила в субботу, 15 июня, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает РБК.

Central Bank Digital Currency не может быть реализована немедленно, тем не менее российский ЦБ, как и многие центральные банки, изучает такую возможность, сообщила  председатель Центробанка.

Технологии, используемые для таких проектов, должны быть «зрелыми» и надежными. Кроме того, добавила Эльвира Набиуллина, при переходе на цифровые валюты нужно учитывать, готово ли общество отказаться от наличных денег. Многие люди пользуются наличностью, потому что ценят приватность и анонимность, а не для сокрытия сомнительных операций, а digital-валюты не могут быть неанонимными, дала понять глава ЦБ.

Сейчас в мире уже есть примеры планов создания цифровой валюты: в Японии, Нидерландах, Эквадоре и других странах. В первую очередь речь идет об использовании электронных денег как дополнительной или альтернативной валюты.

Россияне пока далеки от массового использования самой популярной разновидности цифровых денег – криптовалюты. В покупке биткоинов, по данным опроса, готовы сознаться только около 2% граждан страны.



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