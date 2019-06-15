Утята с мамой спровоцировали ДТП у Пулковской обсерватории. Очевидец ради них остановил поток

Утка с выводком птенцов нарушила ПДД на Пулковском шоссе. Птицы пытались добраться до противоположного тротуара, и их манёвр привёл к столкновению транспорта. Виновников аварии люди строго судить не стали, а наоборот взяли под своё крыло.

Об аварии у Пулковской обсерватории рассказали очевидцы 15 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Около часа дня водитель «Мазды» притормозил, чтобы пропустить вышедших на проезжую часть утку с утятами. Следовавший за ним Hyundai Getz не успел среагировать и подбил впереди идущий автомобиль. На опубликованных в сети кадрах виден задымившийся капот «Гетца».

Среди людей пострадавших в аварии нет. А за дальнейшей безопасностью пернатых пешеходов проследил ещё один водитель. Он оставил автомобиль на дороге и проводил уток до тротуара.







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