Нападающий «Зенита» Полоз перейдет в «Ростов»

Форвард футбольного клуба «Зенит» Дмитрий Полоз намерен сменить команду.

Как сообщает 15 июня Sport24, футболист может продолжить карьеру в «Ростове».

Дмитрий Полоз перешёл в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года. Закрепиться в основном составе петербуржцев он не сумел, и летом 2018-го на правах аренды на один сезон перешёл в казанский «Рубин».

Минувший сезон Полоз провел в аренде у «Рубина», в составе которого сыграл 27 матчей и забил 5 голов.







Ранее сообщалось, что грозненский «Ахмат» хочет забрать у «Зенита» Эльмира Набиуллина.