Смольный планирует организовать 590 новых автобусных остановок

Городские власти собираются обустроить почти шесть сотен новых остановок для общественного транспорта. Они необходимы для функционирования новой маршрутной сети Петербурга.

«Нам нужно оборудовать порядка 590 остановок. Это около 10% от того, сколько есть сейчас, — рассказал в интервью «Фонтанке» замдиректора СПб ГКУ «Организатор перевозок» Дмитрий Процкий. — Это проблема, которая сейчас обсуждается. Дело в том, что существуют требования по организации остановок. Ну, например, каждая должна иметь заездной «карман». Если мы посмотрим на центр города, то увидим, что все, мягко говоря, не совсем так».

Все остановки должны появиться не позднее июля 2020 года. Вероятно, большая часть из них будет организована во временном варианте – без остановочного павильона и заездного «кармана», только знак остановки и расписание или табло.

Напомним, что Смольный готовится претворить в жизнь масштабную реформу общественного транспорта, в результате которой почти 300 маршрутов перестанут существовать. 280 из них — это автобусы с буквой «К». Чтобы компенсировать потерю, городские власти выпустят дополнительную технику, откроют 97 новых маршрутов и изменят трассировку у 62 направлений.





