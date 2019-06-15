5G – через два года. В правительстве определились, когда силовики попрощаются с секретными частотами

Чиновники собираются два года договариваться с силовиками о передаче в коммерческое использование оптимальных для сетей связи 5G частот 3,4-3,8 ГГц. Сейчас этот диапазон используют силовые ведомства, а выделенные операторам частоты для высокоскоростного мобильного интернета малопригодны.

Сроки определил в субботу, 15 июня, вице-премьер Максим Акимов, передает РБК. Правительство уже начало переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые смогут локализовать производство своего оборудования для 5G в России, заявил вице-премьер.

«У нас два года на решение вопроса с частотами, – заверил чиновник, – мы его обязательно вместе с нашими коллегами из силового блока найдем».

Весной представители Минобороны и ФСО в составе госкомиссии по радиочастотам заблокировали выделение диапазона 3,4-3,8 ГГц для 5G сетей. В результате сетям нового поколения выделили частоты 4,8-4,99 ГГц и 27,1-27,5 ГГц. Однако операторы заявили, что для оптимальной работы 5G им необходимы частоты из спорного диапазона.







В начале июня стало известно, что Совбез России непублично выступил против передачи частот под коммерческое использование.

Нацпрограмма «Цифровая экономика» предусматривает, что пилотные проекты по созданию 5G-сетей должны завершиться к концу 2020 года, а к 2021 году – появиться первые коммерческие сети. Стоимость создания инфраструктуры 5G-cетей в России Максим Акимов оценил в 650 млрд рублей.