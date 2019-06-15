Не успели перебежать. У Невы таксист сбил женщину, сошедшую с кораблика

Несколько серьёзных ДТП с пешеходами произошло в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за последние сутки. Две женщины получили тяжёлые травмы, мужчина погиб.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 15 июня около 2:10 на Воскресенской набережной, 20, в Центральном районе, 25-летний мужчина на Hyundai Solaris совершил наезд на пешехода – женщину лет 35-40 на вид, пересекавшую проезжую часть в зоне регулируемого перехода. В крайне тяжёлом состоянии женщину доставили в Мариинскую больницу.

По данным «Дорожного инспектора», женщина перебегала проезжую часть от прогулочного кораблика. По словам очевидцев – на запрещающий сигнал светофора.







Ещё одна женщина, 26-летняя, была сбита в зоне пешеходного перехода 14 июня около 18:35 на Купчинской улице, 10/1. За рулём «Лады Весты», по данным УГИБДД, находился 40-летний водитель. «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Фрунзенскому району пишет, что женщина, предварительно, шла на красный.

Медики зафиксировали у нее тяжёлое состояние, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга третьей степени, закрытый перелом левой плечевой кости.

Мужчина лет 40 на вид погиб под колёсами «Шевроле», за рулём которой находился 19-летний парень, 14 июня около 16:30 на 66-м километре дороги Кемполово – Выра – Тосно – Шапки в Гатчинском районе области, сообщает отдел пропаганды. «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД уточняет, что мужчина перебегал дорогу.