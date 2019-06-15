Гонконг отложил закон об экстрадиции в Китай после акций с участием миллиона человек

Руководство Гонконга объявило, что отложит рассмотрение законопроекта, позволяющего высылать граждан в страны, с которыми нет соглашения об экстрадиции. Решение было принято на фоне демонстраций и беспорядков, в которых участвовали сотни тысяч человек, сообщает 15 июня The Guardian.

"Решение, которое я приняла, призвано не умиротворить людей, но восстановить мою испорченную репутацию", – заявила глава автономии Кэрри Лам. Статус самостоятельной автономии позволяет Гонконгу не иметь отдельного соглашения об экстрадиции с Китаем.

Поправки в законопроект предполагали разрешить выдачу людей, обвиняемых в преступлениях другими странами. Протестующие опасались, что это позволит начать высылать в материковый Китай всех, кто не согласен с политикой КНР.

С прошлой недели в Гонконге проходили массовые акции против поправок, в самой крупной из которых приняли участие, по словам организаторов, около миллиона человек. Администрация Гонконга сообщала о 250 тысячах участников. В столкновениях с полицией несколько десятков человек получили ранения.







В среду, 12 июня, протестующие заблокировали здание Законодательного совета Гонконга, и рассмотрение документа было отложено.