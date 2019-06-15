Встречные машины не разъехались. В Турции туристы попали в ДТП, пострадали россияне

Авария с участием микроавтобуса с туристами произошла в турецкой провинции Анталья 15 июня.

Как сообщает телеканал Haberturk, около девяти часов утра на трассе Анталья – Кумлуджа микроавтобус столкнулся со встречным автомобилем. Травмы различной степени тяжести получили 11 человек, среди них граждане России и Узбекистана.

По информации российского генконсульства в Анталье, шесть человек направлены в больницы Финике и Кумлуджа. С незначительными ссадинами и ушибами госпитализировали двоих граждан России 33 и 28 лет.

На данный момент пострадавшие выписаны и находятся в отеле по месту отдыха.





