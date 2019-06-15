Самозанятым обещают помощь. Их припишут к малому бизнесу ради статистики

Минэкономразвития придумало, как решить проблему увеличения числа малых предприятий. На портале проектов нормативных актов в субботу, 15 июня, появился проект закона, обещающий самозанятым поддержку наравне с малым и средним бизнесом.

За счет привлечения льготами и легализации самозанятых, говорится в пояснительной записке к документу, удастся увеличить число предпринимателей на 2,4 млн человек. Это позволит быстрее достичь цели, декларируемой президентским национальным проектом поддержки малого и среднего бизнеса – 25 млн к 2024 году.

С 1 января 2020 года Минэкономразвития обещает самозанятым финансовую и имущественную поддержку, участие в программах обучения.

Сейчас в России, по данным ЕГРИП, зарегистрировано около 4 млн индивидуальных предпринимателей. Их количество сокращается с 2016 года, вскоре после того, как для ИП ввели обязательные выплаты в пенсионный фонд и фонд социального страхования, не зависящие от фактического дохода.







Самозанятых, согласно Федеральной налоговой службе, в стране официально около 100 тысяч человек. Механизм легализации был запущен в прошлом году, ФНС объявила, что налог для самозанятых составит 4%, а штраф за сокрытие доходов равен сумме выручки.