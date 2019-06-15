Шеф-повар рассказала, чем будет питаться на МКС арабский космонавт

Катарский шеф-повар Аиша ат-Тамими раскрыла, какие блюда «подадут к столу» космонавту из ОАЭ на МКС.

Как передает 15 июня «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости», космонавт заказал на орбиту блюда национальной кухни.

«Основные ингредиенты кухни в странах на Аравийском полуострове, а она похожа во всех странах, незначительно различаются отдельные ингредиенты, – рис, мясо или курица, морепродукты, рыба. Например, мадруба – это блюдо, при приготовлении которого может использоваться дробленая пшеница или рис», — заявила она.

Еще одно блюдо под названием «салуна», или «фарид», приготовить которое попросили эмиратские космонавты, по словам ат-Тамими, обязательно подается на стол во время разговения после дня поста в месяц мусульманского поста Рамадан.





