«Я боюсь за безопасность посетителей». После драки с жителями бар на Рубинштейна отменяет StandUp-фестиваль

Противостояние сотрудников питейных заведений и обитателей улицы Рубинштейна из спора переросло в драку в ночь на 15 июня. Список баров-участников StandUp-фестиваля уменьшается, клиентам не могут гарантировать безопасность.

Как рассказала «Фонтанке» администратор DovLaTov bar Ольга, жители улицы Рубинштейна заблокировали сквозную арку 27 дома, ведущую на улицу Ломоносова. Таким образом бар оказался недоступен, некоторые посетители, чтобы добраться до заведения, пытались перелезть через забор. Осаду собственники объяснили неким решением дома.

Ольга пыталась вести переговоры, но общение на повышенных тонах сменили активные действия: её схватили за шею и ударили по спине.







Очевидцы вызвали скорую, в Мариинской больнице у Ольги диагностировали перелом поперечного отростка позвонка со смещением. По её словам, рукоприкладством по этому адресу занимаются не впервые.

«Я приняла решение о том, что бар сегодня будет закрыт. Уже разговаривали с организаторами StandUp-фестиваля. Вчера, когда жители блокировали арку, посетителей, которые пытались к нам пройти, не пускали, им хамили. Я понимаю, что не могу обеспечить безопасность прохождения до нашего бара», — отметила она.

Напомним, из-за недовольства жителей улицы Рубинштейна уличную часть StandUp-фестиваля перенесли на Манежную площадь, однако выступления комиков в барах в программе мероприятия остались.