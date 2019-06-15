Бари Алибасов уедет лечиться в Казахстан на вертолете

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов заканчивает лечение в России и собирается на реабилитацию в Казахстан. Власти республики обещали выделить специальный вертолет, сообщил 15 июня телеканалу «360» сын продюсера.

«Вчера сделали все анализы, результаты очень хорошие, положительные», – заявил журналистам Бари Алибасов-младший. Последняя контрольная гастроскопия предстоит в понедельник. «У него там пару маленьких болячек осталось, нужно посмотреть, что они сойдут, и там тоже все хорошо», – обнадежил сын со слов медиков, которые занимаются здоровьем музыкального продюсера в Москве.

Правда, пока Бари Алибасов-старший по-прежнему с трудом разговаривает и плохо ориентируется во времени, говорит его сын.







На реабилитацию в Казахстан отца пригласили потому, что в 2000-х он участвовал в торжественной церемонии провозглашения Астаны столицей Казахстана. Тогда на мероприятие продюсера позвал теперь уже бывший президент страны Нурсултан Назарбаев. Именно «в память об этом Казахстан пригласил», уточнил сын, добавив, что сначала семья хотела отправить отца восстанавливаться в Германию.

Ветеран шоу-бизнеса попал в больницу в начале июня, после того как выпил средство для прочистки труб. 11 июня продюсер вышел из медикаментозного сна, и оказалось, что он плохо осознает происходящее вокруг.