Пассажирский Boeing в Краснодаре ударил хвостом взлетную полосу. СК показал последствия на видео

В аэропорту Краснодара совершил жесткую посадку рейс из Москвы. Boeing 737 компании S7 со 175 пассажирами на борту задел хвостом взлетно-посадочную полосу. Следственный комитет начал проверку, результатом которой может быть уголовное дело, сообщает 15 июня южное управление ведомства.

Жесткая посадка на аэродроме "Пашковский" произошла около 2 часов ночи. Капитан воздушного судна не сумел приземлиться с первой попытки и сообщил диспетчерам, что уходит на второй круг – но тут задел хвостовой частью самолета бетонную полосу.

Пассажиры не пострадали, однако самолет пришлось отправить на техосмотр. В результате обратный рейс отменили, а купивших на него билеты отправили в Москву другими рейсами.







Видео последствий СУ СК опубликовало в своем Instagram.