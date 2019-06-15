Происшествия
Пассажирский Boeing в Краснодаре ударил хвостом взлетную полосу. СК показал последствия на видео
В аэропорту Краснодара совершил жесткую посадку рейс из Москвы. Boeing 737 компании S7 со 175 пассажирами на борту задел хвостом взлетно-посадочную полосу. Следственный комитет начал проверку, результатом которой может быть уголовное дело, сообщает 15 июня южное управление ведомства.
Жесткая посадка на аэродроме "Пашковский" произошла около 2 часов ночи. Капитан воздушного судна не сумел приземлиться с первой попытки и сообщил диспетчерам, что уходит на второй круг – но тут задел хвостовой частью самолета бетонную полосу.
Пассажиры не пострадали, однако самолет пришлось отправить на техосмотр. В результате обратный рейс отменили, а купивших на него билеты отправили в Москву другими рейсами.
В Краснодаре проводится процессуальная проверка по факту жесткой посадки самолета Boeing 737 в аэропорту города Краснодара || Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки самолёта в аэропорту города Краснодара. По версии следствия, 15 июня 2019 года примерно в 2 часа ночи пассажирский лайнер Boeing 737 из Москвы задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу, не сумев приземлиться с первой попытки в Краснодаре, пассажиры и экипаж не пострадали. На борту воздушного судна находилось 175 человек. В настоящее время проведён осмотр места происшествия, устанавливается сумма причинённого ущерба. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. #СКРоссии#СКР#ЮжноеСУТ#ЮСУТ#доследственнаяпроверка#самолет#жесткаяпосадка
Видео последствий СУ СК опубликовало в своем Instagram.