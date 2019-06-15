Самосвал снёс остановку с людьми в Сертолово. В ДТП фигурирует пассажирский автобус

На Выборгском шоссе утром 15 июня самосвал влетел в остановку. Сбит человек. По данным ГИБДД, этому предшествовало столкновение с автобусом.

На первом повороте в Сертолово, в направлении области, грузовик при торможении по мокрому асфальту выехал на асфальт и снёс остановку, где были люди, сообщают очевидцы в группах «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» и «Сертолово LOVE CITY» «ВКонтакте».

Отдел пропаганды УГИБДД оперативно проинформировал, что в результате ДТП пострадал только один человек – мужчина лет 30 на вид, пешеход. Предварительно, он получил травмы лёгкой степени тяжести.







Обстоятельства ДТП таковы: около 9:55 на 26-м километре дороги Парголово – Огоньки мужчина 1982 года рождения, управляя грузовым транспортным средством, совершил касательное столкновение с автобусом, следовавшим по маршруту №555. От удара грузовик выехал на остановку общественного транспорта.

По данным «Яндекс.Карт», движение на месте ДТП немного затруднено.