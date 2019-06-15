«Меня удалось надломить». Соперница помощницы Навального снялась с выборов в Мосгордуму

На выборах в центральном округе Москвы разрешилась коллизия, три месяца будоражившая умы демократической оппозиции. Основатель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру, о чем сообщила 15 июня в Facebook. По этому же округу выдвигается соратница Алексея Навального Любовь Соболь, обвинявшая соперницу в «игре на стороне мэрии».

«Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике – это грязь, но я не думала, что до такой степени, – пишет Нюта Федермессер в длинном посте на своей странице в соцсети. – Последние два месяца перевернули мои представления о границах допустимого в критике и поразили, насколько нетерпимыми, озлобленными и лживыми могут быть те, кого я считала близкими по мировоззрению людьми».

По словам основательницы благотворительного фонда, за время короткой кампании ее успели обвинить в работе за бюджетные деньги и попытке организовать принудительный сбор пожертвований через квитанции ЖКХ. «К такому объёму лжи и грязи в свой адрес и в адрес дела, в котором вся моя жизнь, я не готова, – резюмировала кандидат в депутаты. – Для меня это была игра на чужом поле, а я хочу пахать на своём».

Нюта Федермессер подала документы на выдвижение кандидатом в мосгоризбирком 7 июня, а о своем решении баллотироваться объявила в марте. Тогда же стало известно о выдвижении по тому же округу №43, включающему Арбат, Пресню, Хамовники, Любови Соболь, юриста Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.







Алексей Навальный обвинил московские власти в том, что они специально выдвинули против его помощницы пользующуюся хорошей репутацией благотворительницу. В открытом письме Нюте Федермессер оппозиционер предложил отказаться от выдвижения, чтобы помешать мэрии Москвы и «Единой России» «использовать приличных людей в своих интересах».

Мэрия Москвы этой весной действительно привлекла к участию в выборах несколько известных людей: олимпийскую чемпионку Марию Киселеву, ректора РГСУ Наталью Починок, ведущих ТВЦ и «Вестей». Помимо того, кандидатами в депутаты Мосгордумы стали соратники Алексея Навального Владимир Милов, Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов, детский омбудсмен Евгений Бунимович, бывшие депутаты Госдумы Геннадий и Дмитрий Гудковы, внук Геннадия Зюганова Леонид, жена координатора «Левого фронта» Анастасия Удальцова и так далее.

В Петербурге Алексей Навальный приложил руку к кампании по выборам муниципальных депутатов. Зимой он лично приезжал в город, чтобы запустить работу избирательного штаба.