Православные отмечают Троицу и не работают. К кладбищам пустили больше транспорта

У православных христиан на 15 июня пришёлся праздник родительской (Троицкой) субботы. В этот день поминают усопших, в храмах совершается заупокойное богослужение. У верующих есть ограничение – они не занимаются домашней работой.

Праздник отмечается накануне Святой Троицы, и, согласно традиции, подчеркивает, что Святой Дух действует и на мертвых, и на живых.

Петербургский общественный транспорт, как обычно, усиливает работу в дни этих праздников: Троицкая родительская суббота (15 июня), Святая Троица (16 июня) и Духов день (17 июня).

«Пассажиравтотранс» выделил более 80 дополнительных автобусов для пассажиров, которые планируют почтить память близких в местах массовых захоронений:







15 и 16 июня на маршрутах №№ 90, 138, 195, 397, 398,

17 июня на маршрутах №№ 90, 138, 195, 398.

ГУП «Горэлектротранс» 15 и 16 июня увеличивает число машин на троллейбусных маршрутах №№ 9, 14, 20, 25, 38, 40 и трамвайных маршрутах №№ 9, 10, 18, 23, 43, 58.