На МКС сломался прибор для поиска антиматерии

На Международной космической станции (МКС) вышла из строя система охлаждения прибора для поиска антиматерии AMS-02.

Ее ремонт потребует пяти выходов в открытый космос из американского сегмента станции, сообщает 15 июня «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

Прибор предназначен для изучения состава космических лучей, поиска антиматерии и темной материи.

По словам источника, ближайший выход из американского сегмента МКС намечается в июле-августе с целью подготовки второго порта на станции для приема американских пилотируемых кораблей.







Затем, в сентябре и январе 2020 года, будут проведены по три выхода для замены аккумуляторных батарей на американском сегменте МКС.