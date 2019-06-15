Стороннице Трампа отказали в иске против президента за поцелуй

Окружной суд города Тампа во Флориде отказал бывшей сотруднице предвыборного штаба Дональда Трампа, попытавшейся привлечь президента за то, что тот взял ее за руку и поцеловал без согласия.

Как пишет 15 июня Associated Press, 44-летняя Алва Джонсон рассказала, что инцидент произошел в августе 2016 года в Тампе, во время избирательной кампании. Обвинение прозвучало впервые несколько месяцев назад, задолго до суда – и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс успела назвать этот жест бывшей сторонницы Дональда Трампа намеренно сфабрикованным.

Федеральный окружной судья Уильям Джанг отказал в иске, поскольку посчитал претензии политическими. Однако добавил, что Алва Джонсон может попытаться, в соответствии с законом, снова подать свой иск через 30 дней.

Дональд Трамп и сам любит обвинять своих коллег и оппонентов в харассменте. Этой зимой хозяин Белого дома назвал «президентским харассментом» публикацию результатов опросов общественного мнения, из которых следовало, что рейтинг американского лидера упал до 49%.





