Два несчастья за полчаса. Одна девочка выпала из окна, вторую придавило столешницей

Две малышки получили серьёзные травмы в Выборгском и Невском районах Санкт-Петербурга. Для одной падение из окна стало смертельным, вторую придавило мебелью, её спасают врачи.

Как стало известно «Фонтанке» 15 июня, накануне около 18:30 после падения из окна погибла девочка 2017 года рождения. Она вместе с родителями проживала в квартире на 18 этаже дома по улице Михаила Дудина в Выборгском районе. Взрослые не углядели за играми ребёнка на подоконнике.

Около 19 часов скорую вызвали на улицу Шелгунова в Невском районе. Помощь потребовалась девочке 2018 года рождения. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой. По словам родителей, ребёнка придавила стеклянная столешница.

С наступлением тепла в Петербурге участились падения маленьких детей из окон. Ранее подобные случаи произошли на проспекте Солидарности и в переулке Пирогова.





