«Вытащили ножи, ружья, топоры»: под Пензой 174 человека в полиции после драки с приезжими

Дело по факту массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области переквалифицировано на более тяжкие статьи, сообщает 15 июня областное управление СК России. Трое предполагаемых участников конфликта задержаны, в отделения полиции доставлены 174 человека.

В драке вечером 13 июня пострадали пятеро человек, двое из них были госпитализированы. Вечером 14 июня в больнице скончался мужчина 1985 года рождения, получивший черепно-мозговую травму.

Менее чем за сутки (с момента передачи уголовного дела в следственное управление СК) следователи допросили 21 свидетеля, провели 22 обыска и девять осмотров мест происшествия, назначили пять экспертиз, что позволило установить и задержать троих жителей Чемодановки – участников конфликта. Продолжаются опознания и прочие следственные действия, направленные на установление всех участников конфликта и очевидцев – с этой целью в настоящее время в органы внутренних дел доставлено 174 лица, отчитывается СК

Уголовное дело переквалифицировано на пункты «ж, и» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений) и на часть 3 статьи 30 и пункты «а, ж, и» части 2 статьи 105 УК РФ (покушения на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений). Изначально дело возбуждалось по части 4 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)







По данным СК, между жителями Чемодановки 13 июня произошел бытовой конфликт. Местные жители в соцсетях рассказывали, что драка началась после того, как к пруду пришли приезжие и «начали приставать к детям», передает РБК со ссылкой на местные СМИ.

По другой версии, местные жители вступились за несовершеннолетнюю девушку, которую пытались изнасиловать. «Они вытащили ножи, ружья, топоры, фигачат по машинам, стреляют, кидают чем попало! Одного нашего пырнули, кому-то голову шифером пробили», – рассказывали в группе «Подслушано Пенза» «ВКонтакте».

Из Пензы вызвали наряд ОМОНа, поскольку местная полиция не могла справиться с разрастающимся конфликтом, пишет издание «Пенза взгляд».

14 июня сельчане вышли на народный сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал», после чего к ним приехал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Представители властей насчитали около 1,5 тысячи участников акции.