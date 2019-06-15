В подарок 500 эскимо. Путин преподнес Си Цзиньпину ящик мороженого

В день рождения председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина президент России Владимир Путин преподнес коллеге ящик мороженого.

Торжественная процедура поздравления состоялась в субботу, 15 июня, в Душанбе, накануне саммита азиатских стран, передает RT. Подарки вручали в китайской резиденции на саммите. Кроме деревянного ящика с эскимо на палочке российский лидер подарил китайскому вазу с названием «Солнечный день», корзину с сырами и торт с иероглифами.

«66 лет, большое благополучие, – прочел иероглифы Си Цзиньпин.– Это счастливая цифра, спасибо».

В ответ китайская делегация презентовала Владимиру Путину тоже вазу и несколько больших емкостей с чаем.







Владимир Путин и Си Цзиньпин тесно общались несколько дней назад, в Москве и Петербурге, в дни Петербургского международного экономического форума. Они вместе осматривали достопримечательности и катались на катере по Неве.