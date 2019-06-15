Водителя «Ауди», въехавшей к кассе супермаркета через стену, подвело сердце

Руль чёрной «Ауди А6», протаранившей супермаркет в Пушкине, находился в трезвых руках. В крови водителя алкоголя не нашли. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 15 июня.

По данным ведомства, 63-летний автолюбитель почувствовал себя плохо. Сбой дало сердце, после чего произошла авария.

Напомним, накануне автомобиль «Ауди А6» въехал в магазин на Гусарской улице в Пушкине. Затормозил он у касс. Происшествие обошлось без пострадавших.





