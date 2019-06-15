Покупки по расписанию. «Мега Дыбенко» снова открыта для шопинга
Гипермаркет «Мега Дыбенко» возобновил работу после обрушения перекрытий. Об этом сообщается в группах магазина в социальных сетях 15 июня.
«Мега Дыбенко» возобновила работу в обычном режиме. Приятного шопинга!» — указано в сообщении.
Накануне очевидцы рассказали о появившейся дыре в полу в отделе «М. Видео». Перекрытия не выдержали габаритов ремонтной техники, бетонная стяжка рухнула вместе с электрогидравлическим роботом. Образовался провал площадью примерно до 10 квадратных метров. Никто не пострадал. Магазин закрыли.
Поврежден оказался припаркованный автомобиль. «Фонтанка» нашла его владельца. Как выяснилось, он ничего о ЧП не знал.
Справка:
Торговый комплекс «Мега Дыбенко» – первый петербургский проект шведской компании IKEA – открылся в 2006 году. На его территории работает более 200 магазинов и точек общепита. Это один из крупнейших городских торговых комплексов. Общая площадь – 182 тыс. кв. м, сдается в аренду 140 тыс. кв. м. Ежегодно ТК посещают 15-17 млн посетителей.
Парковка «Мега Дыбенко» рассчитана на 7700 машин. В прошлом году прошла модернизация инженерных систем, которая оценивалась в 800 млн рублей. В марте 2019 года было объявлено о начале масштабной реконструкции комплекса общей стоимостью около 3 млрд рублей. Магазин «М.Видео», в котором 14 июня провалился пол, открылся в «Меге Дыбенко» в декабре 2018 года. До этого там долгое время работал покинувший год назад Россию немецкий ретейлер Media Markt.