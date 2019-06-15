Покупки по расписанию. «Мега Дыбенко» снова открыта для шопинга

Гипермаркет «Мега Дыбенко» возобновил работу после обрушения перекрытий. Об этом сообщается в группах магазина в социальных сетях 15 июня.

«Мега Дыбенко» возобновила работу в обычном режиме. Приятного шопинга!» — указано в сообщении.

Накануне очевидцы рассказали о появившейся дыре в полу в отделе «М. Видео». Перекрытия не выдержали габаритов ремонтной техники, бетонная стяжка рухнула вместе с электрогидравлическим роботом. Образовался провал площадью примерно до 10 квадратных метров. Никто не пострадал. Магазин закрыли.

Поврежден оказался припаркованный автомобиль. «Фонтанка» нашла его владельца. Как выяснилось, он ничего о ЧП не знал.





