Росавтодор прояснил информацию об увеличении скоростного лимита до 130 км/ч

Увеличивать скоростной режим на магистралях пока не планируется, заявил Росавтодор.

Как сообщает 15 июня «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости, увеличение лимита до 130 км/ч, по словам представителя компании, носит рекомендательный характер. Разработка стандартов вовсе не означает, что «на следующий день на всех федеральных трассах поменяются дорожные знаки».

Накануне СМИ сообщили о том, что Росавтодор заказал разработку ГОСТа, позволяющего устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч, и о его предположительном введении, в первую очередь, на участках трасс М-4 «Дон» и М-11 Москва – Санкт-Петербург.

За это выступают, в частности, в Госдуме. По мнению депутатов, подтвержденной корреляции между повышением скорости и аварийностью до сих пор нет, и скоростной режим в России ограничивается необоснованно.





