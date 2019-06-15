Разогнался на лысой «зиме»: на Софийской столб сложил BMW

Легковая BMW потеряла свою целостность после встречи со столбом на Софийской улице. «Страшное зрелище», – делились очевидцы впечатлениями в соцсетях. Машина была на лысой зимней резине, скорость высокая, а асфальт мокрый.

Как сообщает 15 июня «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Колпинскому району, накануне около 22:25 на Софийской, 141, мужчина 1984 года рождения на BMW, двигаясь от Колпинского шоссе в сторону КАД, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил столкновение с опорой освещения.

Водитель получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.







«Жуткий замес на Софийской в сторону Колпино у заправки, – рассказывали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Машина развалилась на части об столб. Клубы дыма, многие помогали с огнетушителями, потушили». В комментариях добавляют, что водитель был в машине один, не пристегнут, его занесло на мокрой дороге.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.