Петербургские спортсмены с инвалидностью завоевали на ЧР по пара-бадминтону 22 медали

Петербургские спортсмены с инвалидностью завоевали 22 награды в разных классах на чемпионате России по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Главный Всероссийский старт по пара-бадминтону 2019 года прошёл Новочебоксарске. В турнире приняли участие 85 спортсменов из 18 регионов страны. Команда Санкт-Петербурга, в которую входили 17 спортсменов и 3 тренера, завоевала 4 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей в разных классах, сообщили в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».

«ЧР прошел на хорошем уровне. В планах участие в чемпионате мира в августе, куда отобрался по всем игровыми категориям. И дальше работать над отбором на Паралимпиаду», – поделился своими планами спортсмен Константин Афиногенов.

Для того, чтобы спортсмены и дальше могли тренироваться и выступать на турнирах, им необходим инвентарь. БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» просит поддержать трёх ведущих петербургских спортсменов-колясочников – Константина Афиногенова, Юрия Сорокина и Лилию Прокофьеву. Им необходим инвентарь для подготовки и участия в квалификационном отборе «Road to Tokyo 2020» в преддверии Паралимпийских игр. В частности, нужны ракетки, обмотки, воланы и пр.

«К сожалению, финансовые средства для приобретения дополнительного необходимого инвентаря для пара-бадминтонистов в 2019 году бюджетом Санкт-Петербурга не могут быть выделены», – сказали в благотворительном фонде. (О том, как оказывается поддержка петербургским спортсменам с инвалидностью, «Фонтанка» недавно подробно рассказывала).

Узнать, какая помощь необходима спортсменам, можно у сотрудников БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»: 8 (812) 983 72 21, info@fondopora.ru. Также паралимпийцев можно поддержать на сайте фонда.