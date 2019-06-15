Помогите Антону слышать

Антон с рождения плохо слышит. Но благодаря слуховым аппаратам и учёбе в специализированной школе он начал говорить. Педагоги утверждают, что у мальчика большой потенциал. Недавно произошла настоящая беда – Антон потерял наушники слуховых аппаратов. Новые за госсчёт ему предоставят только через три года, а купить аппараты семья не в состоянии.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Антон Поленок, 8 лет.

Двусторонняя тугоухость 4-й степени.

Требуются слуховые аппараты. Не хватает 205 266 руб.

«Мы с мужем инвалиды по слуху. У сына такая же проблема – он с рождения плохо слышит. Когда Антоше было два с половиной года, мы получили слуховые аппараты. Сын носил их в детском саду, а дома мы общались на языке жестов. Воспитатели отмечали, что речь у ребенка формируется медленно, ведь мы с мужем не могли ему в этом помочь. Только в специализированной школе сын начал говорить предложениями и то неразборчиво: глотал окончания, нечетко произносил глухие и шипящие. Однако, по словам педагогов, у Антона большой потенциал.

Но недавно у нас случилось несчастье: сын потерял наушники слуховых аппаратов, которые ему выдали в прошлом году. Новые аппараты он сможет получить за счет госбюджета лишь через три года. Тогда я обратилась в частную клинику, врач подобрал и выдал сыну во временное пользование многоканальные цифровые слуховые аппараты. В них Антоша стал хорошо различать все звуки – и в школе, и на улице, и в метро. Я надеялась, что мы сможем купить эти аппараты, но они оказались очень дорогими. Поэтому я вынуждена обратиться к вам за помощью. В нашей семье двое детей-инвалидов, работает только муж, живем на его зарплату и пособия. Прошу, помогите! Без слуховых аппаратов сын ничего не слышит и не может говорить». Арина Поленок, Санкт-Петербург.

Сурдолог-оториноларинголог Сурдологического центра «Аудиофон-Нева» Екатерина Самотокина (Санкт-Петербург):

«Антону необходимы мощные многоканальные цифровые слуховые аппараты, которые в полной мере восполнят потерю слуха, помогут развитию речи мальчика».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ:

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.