Глава миграционной службы Мексики подал в отставку

Глава Национального института миграции (миграционной службы) Мексики Тонатиу Гильен подал в отставку. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении ведомства.

"Доктор Тонатиу Гильен Лопес направил прошение об отставке президенту республики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору", – указывается в тексте. Сведений о причинах такого решения обнародовано не было. Пока неизвестно, кто станет новым руководителем миграционной службы страны. В настоящее время у Мехико есть менее полутора месяцев, чтобы уменьшить поток нелегальных мигрантов, пытающихся добраться до США через ее территорию.

В соответствии с соглашением, заключенным в Вашингтоне 7 июня, Мексика обязалась принять меры по борьбе с незаконной миграцией. В частности, она пообещала разместить Национальную гвардию на всей территории страны, уделяя особое внимание южной границе, а также вести борьбу с организациями, занимающимися торговлей людьми. Ранее на этой неделе глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что у властей есть 45 дней на решение этой задачи.

Президент США Дональд Трамп 30 мая пригрозил с 10 июня ввести пошлины в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти на 5% каждый месяц вплоть до октября текущего года. После того, как представителям двух стран удалось договориться, глава Белого дома сообщил, что введение таможенных пошлин на мексиканскую продукцию приостановлено на неопределенный срок.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США выходцев из государств Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.





