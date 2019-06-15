Порошенко узрел украинский трезуб на месте Севастополя за тысячу лет до его основания

Украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага, написал экс-президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"Сегодня наш украинский Севастополь празднует день города. Его история была разной: полной сказок и побед, масштабных трагедий и героизма. Однако мы знаем, что украинский трезубец там видели за тысячу лет до российского триколора", – сказал он. В своей публикации бывший глава государства также пообещал, что продолжит бороться за передачу Крыма Украине.

Датой основания современного Севастополя считается 3 (14) июня 1783 года. В этот день под руководством контр-адмирала российского флота Фомы Фомича Мекензи были заложены первые четыре каменные постройки Севастополя: дом командующего Севастопольской эскадрой Томаса Меккензи (Фомы Фомича), часовня, кузница в Адмиралтействе и пристань, названная впоследствии Графской.





