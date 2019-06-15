Молодёжи Петербурга помогут построить карьеру

15 июня в Петропавловской крепости пройдёт Молодежный карьерный форум (МКФ-2019). Лучших студентов, выпускников школ и молодых специалистов будут отбирать главные работодатели Северной столицы.

В формате HR-битв, лекций, мастер-классов его организаторы обещают подготовить всех соискателей к реальной встрече с работодателем.

Кроме того, гостей форума ждет как минимум 2500 предложений о трудоустройстве в сфере производства, информационных технологий, гостиничного и банковского дела, транспорта, госслужбы и др. Тем, кто еще не смог определиться с профессией, помогут специалисты Службы занятости населения Санкт-Петербурга. Консультации получат и начинающие предприниматели. Город профессий откроется в крепости в полдень, вход свободный.





