В Чечне блогерша в форме полиции устроила стрельбу из табельного оружия. Вооружившие её сотрудники рискуют распрощаться с работой

МВД по Чеченской республике организовало проверку после распространения в соцсетях видео со стрелявшей девушкой. Меткость она отрабатывала, облачившись в полицейскую форму.

Как сообщает ведомство в своём Instagram 14 июня, проверкой по поручению главы республиканского МВД Руслана Алханова занимаются сотрудники собственной безопасности. Допустившим нарушение полицейским обещана дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения из органов внутренних дел.

«В отношении М. Джикаевой сотрудниками полиции будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», -говорится в сообщении.

Блогерше из Северной Осетии Малике (Милане) Джикаевой не впервой эпатировать публику. Она устраивает поединки по правилам смешанных единоборств с обидевшей ее дзюдоисткой, выкладывает на своей странице танцы в хиджабе и позирует с оружием. В новом ролике девушка в полицейской форме стреляет из автомата и пистолета под одобрение «операторов» и заявляет, что «Малика – сила» и «Кто не с нами, тот не с нами».





