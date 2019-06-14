Посольство РФ в США выясняет обстоятельства убийства российского сноубордиста в Лос-Анджелесе

Посольство России в США заявило, что выясняет обстоятельства произошедшего с российским сноубордистом Дмитрием Кольцовым, который был застрелен в Лос-Анджелесе.

"Из СМИ узнали о трагической гибели в Лос-Анджелесе российского гражданина Дмитрия Кольцова. Выясняем обстоятельства произошедшего, направили запросы американским властям. Поддерживаем связь с родственниками Д.Кольцова, – говорится в сообщении диппредставительства в твиттере.

Из СМИ узнали о трагической гибели в Лос-Анджелесе российского гражданина Дмитрия Кольцова. Выясняем обстоятельства произошедшего, направили запросы американским властям. Поддерживаем связь с родственниками Д.Кольцова. pic.twitter.com/WOPGbqD5cV — Russian Consulate (@RusConsulateDC) 14 июня 2019 г.

По информации Los Angeles Times, нападение на Кольцова произошло четыре дня назад – 30-летний Ретт Маккензи Нельсон из машины выстрелил в стоявшего на улице 31-летнего россиянина, который скончался на месте.





