Путин обсудил с Рахмоном перспективы стратегического партнерства России и Таджикистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел в пятницу в Душанбе переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, обсудив с ним перспективы стратегического партнерства двух стран. Об этом сообщает пресс-служба таджикского лидера.

По ее данным, на встрече Рахмон заявил, что контакты между двумя странами на высшем уровне "важны для развития межгосударственных отношений". "Я убежден, что наша сегодняшняя встреча также окажет большое влияние на этот процесс", – приводит слова Рахмона его пресс-служба.

Собеседники выразили удовлетворение итогами визита президента Таджикистана в Россию в апреле текущего года, практической реализацией ранее достигнутых договоренностей, а также обменялись мнениями по вопросам международной повестки.

Путин прибыл в Душанбе для участия в работе саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который состоится в таджикской столице 15 июня. В нем примут участие делегации 27 стран-участниц объединения, а также 13 наблюдателей, в числе которых и представители международных организаций: ООН, Лиги арабских государств, Международной организации по миграции, ОБСЕ, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.





