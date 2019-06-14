Орнелла Мути может сесть в тюрьму за липовый больничный ради ужина с Путиным в Петербурге. Прогул спектакля актриса не компенсировала

Итальянский суд подтвердил приговор Орнеллы Мути за мошенничество, которое позволило актрисе пропустить спектакль и слетать в Петербург. Об этом 14 июня сообщает ANSA.

По информации агентства, накануне суд оставил в силе шестимесячный условный срок, штраф в размере 500 евро и 30 тысяч в качестве компенсации театру театру Верди в городе Порденоне, которому Орнелла Мути предоставила фальшивую медицинскую справку. Актриса должна была выступать в спектакле в 2010 году, но сослалась на болезнь.

В тот же день она была замечена на благотворительном ужине в Ледовом дворце Петербурга с на тот момент премьер-министром Владимиром Путиным. Приём, посвященный борьбе с детскими онкологическими и офтальмологическими заболеваниями, посетили также Жерар Депардье, Кевин Костнер, Моника Белуччи, Венсан Кассель и другие голливудские знаменитости.

Si diede malata a teatro per andare al gala da Putin, Ornella Muti condannata a 6 mesi https://t.co/9M9oIeVSKH pic.twitter.com/85l065wDVf — Corriere della Sera (@Corriere) 14 июня 2019 г.







Сама Мути объясняла, что заболела ларингофарингитом и не могла напрягать голосовые связки. В справке говорилось про воспаленные трахеи, высокую температуру, кашель и огрубение голоса.

Суд предупредил актрису, что неуплата назначенной суммы грозит ей тюремным заключением, пишет BBC. На то, чтобы рассчитаться с театром у Мути есть 30 дней. На первом судебном заседании в 2015 году она утверждала, что не располагает такими средствами. В 2017 году вместе с семьёй её выселили из дома в Риме из-за долга агентству недвижимости. Ранее итальянская актриса сообщала, что у неё есть квартира в Москве и она не прочь получить российское гражданство. Дедушка и бабушка актрисы по материнской линии родились в Санкт-Петербурге.