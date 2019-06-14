Таможня прокомментировала новость "Фонтанки" о доставке в Москву петербуржца в тапочках: все было не так

Федеральная таможенная служба вечером в пятницу, 14 июня прокомментировала сообщение о доставленном в наручниках в Москву петербургском торговце фотоаппаратами. Таможенники уверяют: все было по закону, и по-другому было нельзя.

Петербургское бизнес-сообщество весь день обсуждало необычный способ доставки для дачи показаний в таможенные органы петербургского предпринимателя. По версии его защитников, забрали бизнесмена из дома поздно вечером, безосновательно заковали в наручники, и, несмотря на неоднократные заверения в готовности к добровольному сотрудничеству и жалобы на здоровье, повезли среди ночи на машине в Москву. В ходе пребывания в помещении таможенных органов статус "свидетель" петербуржца так и не изменился на "подозреваемый". После допроса, прерванного вызовом "скорой", предпринимателя с высокой температурой, якобы, выставили на улицу в домашней одежде и без денег, предложив самостоятельно решать, как возвращаться в Петербург.

Уже после публикации на "Фонтанке" ФТС ответило на просьбу редакции прокомментировать инцидент. Версия таможенников сильно отличается от того, как ситуацию описали адвокаты предпринимателя. Публикуем ответ полностью.

"В настоящее время Московская таможня Центрального таможенного управления (ЦТУ) ФТС России расследует уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица».







В течение мая 2019 года в ходе расследования свидетелю по уголовному делу – владельцу интернет-магазина зарубежной фототехники – неоднократно направлялись уведомления о вызове на допрос на домашний почтовый адрес в г. Санкт-Петербурге, а также на фактический почтовый адрес интернет-магазина, владельцем которого он является. Кроме того, свидетель уведомлялся устно по телефону, смс-сообщениями, сообщениями через мессенджеры. Дополнительно уведомления передавались через сотрудников данного магазина, которые являлись на допросы по делу.

Свидетель проигнорировал законные требования органа дознания явиться на допрос. Поэтому, в соответствии с УПК РФ, на основании поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий и отдельных следственных действий сотрудниками ОРО Московской таможни во взаимодействии с сотрудниками полиции свидетель был задержан в г. Санкт-Петербург.

При задержании сотрудниками было предъявлено постановление о приводе, с которым свидетель ознакомился лично, однако от подписания отказался. Далее он был доставлен в отдел дознания Московской таможни для проведения дальнейших следственных действий. В ходе допроса дважды была вызвана скорая помощь, которая фиксировала удовлетворительное самочувствие свидетеля, в связи с чем следственные действия оба раза были продолжены. Свидетель был отпущен с обязательством о явке на следующий допрос 24 июня 2019 года, о чем он был уведомлен повесткой, которая была вручена ему лично под роспись".