Австрийская компания готовится выпускать летающие беспилотные такси. И это не шутка

Австрийская компания FACC строит недалеко от Вены завод, который уже к концу лета 2019 года приступит к выпуску беспилотных пассажирских дронов. Создали их австрийцы совместно с китайской компанией EHang.

Первые серийные двухместные пассажирские дроны EHang 216 будут поставлены заказчикам уже в начале этой осени, а это значит, что эра беспилотных летающих такси отстоит от нас не на годы, как казалось ранее, а всего лишь на месяцы, пишет Vox. Компания FACC заявляет, что ее портфель уже сейчас насчитывает «тысячи предзаказов», несмотря на то, что цена одного дрона составляет 340 000 долларов (почти 22 миллиона рублей). Австрийцы надеются, что в массовом производстве цену удастся снизить до 110 000 долларов (около 7 миллионов рублей).

Пассажирский дрон представляет собой довольно тесную, по утверждению корреспондента Vox, двухместную кабину, куда он поместился с некоторым трудом. Все «пилотажное» оборудование внутри кабины ограничено двумя тачпадами Samsung, на которые выводится карта и другая полетная информация. Пассажиру остается только ввести адрес или даже просто ткнуть в место на карте, и дрон самостоятельно доставит его в указанную точку. Других органов управления, позволяющих вручную пилотировать аппарат, просто нет.

Снаружи аппарат выглядит, как бело-голубая капсула, расположенная на платформе с восемью «крылями». На концах «крыльев» находятся по два электромотора, приводящие в движение все 16 пропеллеров. В результате дрон даже с двумя пассажирами может развивать скорость до 130 километров в час, правда, пока что время полета, ограниченное емкостью батарей, составляет всего 30 минут.







Однако, как заверяют австрийцы, это всего лишь характеристики прототипа, продемонстрированного на стадионе в Вене в апреле 2019 года. Серийный образец, конечно, будет отличаться, но пока не понятно, насколько.

Видео: Wonder World/YouTube

Идея использовать в условиях современных мегаполисов воздушное такси вместо наземного (или подземного) транспорта, что называется, витает в воздухе давно. Традиционные самолеты и вертолеты для этого не слишком подходят: они требуют дорогостоящей инфраструктуры, аэродромов, вертолетных площадок, диспетчерской службы и штата квалифицированных работников — от пилотов до механиков. Не говоря уж о том, что традиционный воздушный транспорт слишком шумный для постоянного использования в городах.

Дроны, в отличие от самолетов и вертолетов, не требуют аэродромов и даже специальных площадок. Они более компактны, менее требовательны к инфрастуктуре, значительно меньше шумят и вообще считаются более безопасными. К тому же, развитие дронов началось с небольших аппаратов, изначально управляемых любителями, поэтому производители сразу начали вводить в них системы автоматического управления и всевозможные «беспилотные технологии», вроде самостоятельного движения по маршруту.

Осталось сделать только один шаг – перенести эти технологии с маленького дрона на большой, способный перевозить пассажиров. Раньше других это сделала как раз китайская компания EHang, представив в 2017 году первый летающий прототип пассажирского беспилотного дрона.

Уже сейчас, через два года после первого прототипа, в Китае похожие аппараты нашли промышленное применение – в основном для перевозки грузов. Главным препятствием для перехода к пассажирским перевозкам, как ни странно, стало массовое недоверие людей к непонятным аппаратам, летающим вообще без привычного управления.

Однако будущее явно за таким аппаратами. Morgan Stanley в январе 2019 года опубликовал прогноз рынка воздушных такси в полтора триллиона долларов уже к 2040 году.