Художники объяснили, почему не спешат устанавливать панно «Афганистан» на станции метро «Проспект Славы»

С компанией «Тесер», которая изготовила мозаичное панно в честь героев Афганистана для строящейся станции «Проспект Славы», не заключался договор на строительно-монтажные работы. Поэтому «Афганистан» пока просто лежит на площадке. Об этом «Фонтанке» 14 июня сообщили в компании.

«Не выходим на монтаж по причине не заключения договора СМР (строительно-монтажные работы — прим.ред.) с «Метростроем», его нет в природе», – рассказал представитель компании Андрей Чесноков. Так в «Тесер» отреагировали на публикацию «Фонтанки», в которой сообщается, что художники не спешат устанавливать панно на «Проспекте Славы».

Напомним, что ночью 30 апреля на Avito появилось объявление о продаже панно «Афганистан». Оно было выставлено на продажу создателем – директором компании «Тесер» Егором Быстровым из-за разногласий с городскими властями. В частности, художник объяснял, что предложенная Смольным форма расчетов – использование спецсчета – якобы не позволяет компании вести работу.

Как сказали знакомые с ситуацией собеседники «Фонтанки», конфликт со Смольным закончился в пользу властей, которые сразу заявили, что готовы открыть станции и без панно. Чиновники последовательно стояли на своем, и в результате в «Тесер» согласились на условия властей. У «Тесера» другая позиция.







«Мы ни с кем из чиновников не сражались, да и они с нами. Мы просто искали пути выхода из критической ситуации, и мы совместно его нашли. Если бы чиновники хотели/могли сдать метро без искусства, они бы это сделали, не спрашивая нас. А так панно "Афганистан" в метро, и не только данное панно...Осталось увидеть подписи руководителей на договоре СМР и быстро побежать монтировать готовые изделия. Сроки, нами не упущены, мы готовы сделать все быстро и даже раньше срока, что уже не раз доказывали. Главное чтобы финансирование не останавливалось», – отметил Чесноков.

Напомним, что Смольный пообещал открыть три новые станции фиолетовой ветки метро к сентябрю 2019 года. «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» обошлись городскому бюджету в 33,9 млрд рублей. Их должны были сдать к 20 декабря 2018 года, но ухудшившееся финансовое положение компании «Метрострой», а также проблемы в отношениях с городскими властями не позволили это сделать.