За покупками без тормозов. В Пушкине «Ауди» влетела в супермаркет и снесла кассы

Водитель на автомобиле бизнес-класса устроил чёрную пятницу продуктовому супермаркету «Перекрёсток» в Пушкинском районе Петербурга 14 июня. К кассе он добрался, не выходя из машины.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», чёрная «Ауди А6» не смогла проскочить «Перекресток» в Пушкине около половины девятого вечера пятницы. Водитель не справился с управлением и заехал в магазин, разбив стеклянные двери и затормозив в расположенную у входа кассу.

Пострадавших рядом с покорёженными полками очевидцы не заметили: покупатели выстраиваются в очереди у соседних касс, водитель, по их словам, «выглядит здоровым, но в шоке». По информации «Фонтанки», чёрная «Ауди А6» зарегистрирована на 63-летнего жителя Пушкина. За последний год на ней и других автомобилях он собрал с десяток штрафов. В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области подтвердили, что за рулём «Ауди» сидел 63-летний водитель. Единственным пострадавшим от его манёвра стал магазин на Гусарской улице, 4.





