СМИ: Климкина отправят послом Украины в США

Глава МИД Украины Павел Климкин может стать послом страны в США, передает 14 июня агентство УНН со ссылкой на собственный источник в дипломатических кругах.

«Он поедет послом в Соединенные Штаты. Это произойдет в ближайшее время», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что для этого еще нужно решить все формальности. Речь идет об увольнении с нынешней должности и назначении на новую. Пока послом Украины в США является Валерий Чалый. Он занимает эту должность с 2015 года.

Напомним, в середине мая Климкин написал заявление об отставке с поста главы МИД Украины. В начале июня украинский парламент отказался утверждать отставку министра. Согласно законодательству страны, без одобрения парламента президент Украины не может отправить в отставку ключевых министров.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подписал новое представление об увольнении Климкина. Кроме того, Зеленский внес представление о назначении главой МИД Украины Вадима Пристайко, который при предыдущем президенте Петре Порошенко был послом Украины в НАТО.





