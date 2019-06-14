В Сестрорецке больше двух часов наблюдали манёвры военных самолётов. Это не для дня ВМФ

Военная авиация отрабатывала манёвры в Курортном районе Петербурга вечером 14 июня. За пилотажем лётчиков жители взволнованно следили два с половиной часа.

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Как сообщили «Фонтанке» читатели, около пяти вечера в пятницу авиация была замечена в районе улицы Токарева. Пять военных самолётов летали над высотками и заставляли нервничать из-за достаточно низкой, по оценке горожан, высоты. В половине восьмого вечера полёты ещё продолжались.

Предположение о подготовке к параду на праздник Военно-морского флота, который состоится 28 июля, отвергли в пресс-службе Западного военного округа. В ЗВО сообщили, что авиация совершала плановые полёты, которые "прошли штатно".





