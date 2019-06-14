Рейтинг доверия Путину в опросе ВЦИОМ ползёт вниз уже по новой методике. За неделю президент потерял почти процент

Усовершенствованная методика опроса россиян показала, что президенту страны Владимиру Путину доверяет 71,7% жителей.

Как сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 14 июня, по итогам опроса 3-9 июня на прямой вопрос о доверии к Путину положительно ответили 71,7%, тогда как неделей ранее таких было 72,4%. Ровно четверть респондентов ответили отрицательно. Неделю назад таких набралось несколько меньше – 24,3%.

Количество одобряющих деятельность президента, напротив, демонстрирует незначительный рост – с 63,9 до 64,2%. Показатели спонтанного рейтинга фиксируют иной результат. На вопрос о доверии без указания фамилии Владимира Путина назвали 31,1% опрошенных. Ближайшими соперниками за доверие россиян стали министр обороны РФ Сергей Шойгу с 13,2% и министр иностранных дел Сергей Лавров 11,4% голосов.

На закрытый тип вопросов ВЦИОМ перешёл после очередного падения рейтинга президента. Согласно результатам опроса, опубликованного 24 мая, Владимир Путин занимает первое место среди политиков по доверию граждан, но его результат стал худшим за 13 лет – 31,7%. В Кремле попросили объяснить, почему при просевшем показателе доверия вверх идёт электоральный рейтинг. Первый же опрос по новой методике улучшил показатели вдвое.





