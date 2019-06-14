Муниципальные прятки. Как муниципалитеты пытаются скрыть объявление выборов

С десяток муниципалитетов в Петербурге объявили выборы, но никому об этом не рассказали, уверены активисты. В ситуации предстоит разобраться прокуратуре.

Петр Кассин/Коммерсантъ

В трех районах Петербурга могли тайно объявить выборы, считают информированные собеседники «Фонтанки» и оппозиционные активисты. Власти изображают удивление, главы муниципалитетов бросают трубки, в Горизбиркоме разводят руками. Оппозиция пишет жалобы и вспоминает скандальные выборы 2014 года.

Несколько дней подряд оппозиция повторяла слух: в городе массово и втайне объявляются муниципальные выборы. Выглядело это очень похожим на правду, но документов в глаза никто не видел и поделать ничего не мог. По настоянию члена ГИК Алексея Березина 11 июня в Горизбиркоме приняли документ, который обязывает муниципалитеты ставить городскую комиссию в известность в случае объявления выборов, однако и это не помогло. Никто из 109 муниципалитетов, где должны в этом году выбирать депутатов, не отозвался.

Первые подтверждения объявленным выборам нашлись в пятницу, 14 июня. Сторонники партии «Справедливая Россия» обнаружили в библиотеке Выборгского района два документа – копии решений об объявлении выборов в МО 15 и в МО «Сосновское». По закону решение считается вступившим в силу, если оно опубликовано в средстве массовой информации. Муниципалы, видимо, решили не заморачиваться и просто отправили заверенную копию в библиотеку вместо газеты.







«На сегодняшний день это – первый доподлинно известный факт тайного назначения муниципальных выборов. Петербуржцев вновь пытаются не допустить до участия в управлении городом», – написала кандидат от «Справедливой России» в губернаторы Надежда Тихонова, опубликовав копию решения о выборах в «Сосновском». Она объяснила, что у кандидатов в муниципальные депутаты после объявления и публикации решения о назначении выборов есть 20 дней для регистрации. «В случае, если муниципалитеты замалчивают назначение, не оставляя времени на подготовку, в 20-дневный срок успеть сложно», – утверждает она. Вместе с коллегами Тихонова направила обращение в прокуратуру.

В Центризбирком пожаловался по этому же поводу глава организации «Объединенные демократы», которая готовит команды оппозиционных кандидатов на выборах в городские муниципалитеты, Андрей Пивоваров. «В Петербурге все признаки повторения катастрофической ситуации с муниципальными выборами 2014 года. Несмотря на все заверения главы ЦИК Памфиловой и главы ГИК Миненко о максимальной прозрачности и доступности информации о выборах – муниципалитеты тайно проводят решения о старте избирательной кампании и не информируют об этом никого. ГИК на прошлой неделе заявил, что обязал все ИКМО предоставлять информацию для публикации на своём сайте. Сейчас эти решения есть у нас на руках, а на сайте ГИК их нет. И никто не знает, сколько ещё тайных решений принято в городе», – заявил он «Фонтанке».

Между собой оппозиционеры обмениваются слухами: выборы объявлены и в других муниципалитетах Выборгского, Московского и Петроградского районов. «Фонтанка» решила проверить эту информацию.

Лишь в двух муниципалитетах Выборгского района – МО «Парголово» и «Светлановское» «Фонтанке» однозначно сообщили, что еще не объявили выборы и собираются объявлять их 19 июня. Остальные главы не брали трубки или оказывались очень занятыми, услышав вопрос.

«Я сейчас очень занят, а по телефону такие разговоры не веду», – заявил «Фонтанке» глава «Левашово» Валерий Свирида.

«Выборы будут 19-го по идее, как и во всем городе. Читайте, что у нас на сайте, в газете, почему вы мне задаете вопросы?» – заявил глава «Сергиевского» (бывший «Парнас») Алексей Черезов.

Глава МО 15 Татьяна Буянова сказала, что не может ответить «Фонтанке» об объявлении выборов, так как ведет машину, и предложила перезвонить позже, но больше трубку не брала. К вечеру выяснилось, что выборы в ее округе объявлены были еще 10 июня.

В муниципалитете «Сосновское» по номеру главы Светланы Загородниковой ответила женщина: услышав вопрос, заявила, что чиновница отошла, а она представляет отдел опеки.

В нескольких муниципалитетах Петроградского района «Фонтанке» рекомендовали следить за публикацией в муниципальных СМИ. В их поисках корреспондент пошел в библиотеку. «К сожалению, сотрудник, который отвечает за муниципальную прессу, сейчас в отгуле, а газеты он запер в своем кабинете. Но там что-то было про выборы, газеты как раз в понедельник пришли», – сообщила ответственный сотрудник библиотеки Людмила Сидорова.

В Московском районе активисты указали на МО «Гагаринское», однако его глава Галина Трифонова сообщила «Фонтанке», что хоть находится в пути и разговаривать не может, однако вопрос все-таки еще не был рассмотрен и выборы планируется объявить 19 июня. Ранее именно этот день в Горизбиркоме рекомендовали выбрать всем муниципалам, чтобы кандидаты не запутались при подаче документов.

Помимо тайного объявления выборов в муниципалитетах также меняют наименование округов: «Мы обнаружили, что в МО «Сампсониевское» теперь два избирательных округа именуются номерами со степенями: 23 в пятой степени и 24 в пятой степени. В «Сергиевском» номера имеют не только номер, но и буквенные обозначения. В «Черной речке» также пытались изменить схему округов и их номера, но это решение после жалобы было отменено. Сейчас мы пожаловались на изменение границ округов в «Сосновском», – говорит лидер муниципального штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев. Он объясняет, что избирательные округа были утверждены во время прошлых выборов в 2014 году на 10 лет.

«Для кандидата эти изменения грозят тем, что человек придет в избирательную комиссию, подаст документы на выдвижение и укажет старый номер округа, документы у него примут, а потом откажут в регистрации», – добавляет он.

В Горизбиркоме официально не смогли прокомментировать «Фонтанке» тайные действия муниципалитетов. Один из членов Горизбиркома, посмотрев документы, заметил, что местные чиновники и депутаты, пытавшиеся скрыть выборы, сделали это «криво и с грубыми нарушениями». «Идиоты, за пять лет так и не научились грамотно фальсифицировать выборы», – рассудил он.

Напомним, что выборы в Петербурге состоятся 8 сентября. Помимо губернаторской кампании предстоит провести еще выборы в 109 муниципальных округах.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»