«Зенит» поменял одного испанца на другого. В петербургский клуб пришел бывший физиотерапевт «Реала» и «Ливерпуля»

В тренерском штабе футбольного клуба «Зенит» пополнение. Как сообщает 14 июня пресс-служба петербуржцев, за физическую подготовку игроков теперь будет отвечать 39-летний специалист из Испании Феликс Ледесма.

Феликс Фернандес Ледесма в 2002-м начал профессиональную карьеру в футбольном клубе «Эстремадура» в качестве физиотерапевта.

Через пять лет перешел в «Ливерпуль», в котором провел три сезона и стал вице-чемпионом английской премьер-лиги. В 2013-м начал работу в московском «Локомотиве», вместе с которым завоевал Кубок России.







Весной 2015-го вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого и принял участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года.

В июне 2015-го присоединился к мадридскому «Реалу», с которым выиграл Лигу чемпионов, затем вновь вернулся в «Локомотив» и после полутора сезонов работы с железнодорожниками заключил соглашение с китайским «Хэбэй Чайна Форчун».

Напомним, ранее «Зенит» расстался с другим испанским физиотерапевтом.