Роскомнадзор заблокировал сайт с базами персональных данных 900 тысяч клиентов российских банков

Роскомнадзор включил в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных форум phreaker.pro. Как сообщили в ведомстве 14 июня, на ресурсе «были размещены для платного скачивания базы данных клиентов российских банков».

В РКН подчеркнули, что согласно Закону «О персональных данных» граждане должны дать «осознанное согласие» на обработку подобной информации.

«На сайте форума отсутствует информация, подтверждающая наличие согласия граждан либо иных законных оснований на обработку их персональных данных. Незаконное размещение в Интернете персональных данных почти миллиона россиян создает неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан, угрозу безопасности их самих и их имущества», – говорится в сообщении РКН.

Администрация сайта нарушила «права и законные интересы граждан», а также российское законодательство. Все российские операторы связи должны в ближайшее время ограничить доступ к сайту.





