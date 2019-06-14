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Происшествия
14.06.2019 18:55
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Московские таможенники забрали из дома петербургского торговца фотоаппаратами, а на следующий день оставили в столице на улице в одних тапочках

Адвокаты петербургского предпринимателя Алексея Банникова рассказали, что в пятницу рано утром его доставили в отдел дознания Московской таможни весьма необычным образом. Теперь защитники готовят жалобы на действия таможенников.

У Алексея Банникова — магазин, который торгует фотоаппаратами. Совокупная выручка юрлиц, зарегистрированных на него, по последним данным СПАРК, составляет около 870 млн рублей. По словам представителей бизнесмена, поздно вечером к нему домой в Петербурге пришли сотрудники местного 86-го отдела полиции. Вместе с ними были представители Московской таможни. Несмотря на то что Алексей Банников не был подозреваемым, его забрали в домашней одежде — тапочках, футболке и спортивных штанах. В наручниках его вывели из подъезда, усадили в машину, и ему пришлось поехать в Москву. Ночное путешествие он также провел в наручниках и лишь рано утром оказался в столице, где ему сообщили, что таким странным образом он был доставлен в качестве свидетеля по уголовному делу по статье 194 «Уклонение от уплаты таможенных платежей». 

Представители предпринимателя отмечают, что Алексей Банников на момент инцидента был болен — у него была высокая температура, о чем он не раз говорил приехавшим за ним таможенникам. Но его слова о необходимости медицинской помощи были проигнорированы. Также ему, по словам адвокатов, не дали воспользоваться правом на телефонный звонок. Искать его пришлось всю ночь в 86-м отделе полиции, а потом, когда стало понятно, где именно он находится, — в Москве.

Как рассказал представитель Алексея Банникова, таможенники пытались допросить его как свидетеля, но это не удалось — предпринимателю стало плохо, пришлось вызвать скорую, которая зафиксировала высокую температуру и осложнения отоларингологического характера. После этого таможенники вручили Банникову повестку на другую дату и выставили на улицу в том виде, как забрали из дома: в тапочках и футболке и без денег.



По словам адвокатов, сейчас они изучают действия таможенников и готовят жалобу. Основные претензии — отказ в медицинской помощи и в телефонном звонке, использование без необходимости наручников в отношении свидетеля, игнорирование заявлений о готовности добровольно давать показания.

По данным «Фонтанки», вопросы у таможенников к Алексею Банникову возникли из-за того, что он торговал фотоаппаратами, за которые не были внесены таможенные платежи. Однако он сам не является участником ВЭД и — по заявлениям адвокатов, – приобретая технику у своего поставщика, был не в курсе о том, как оформлялся ее ввоз в Россию. 

«Фонтанка» попыталась получить комментарии в ФТС, Центральном таможенном управлении и на Московской таможне, однако в пятом часу вечера в пятницу сделать это не удалось из-за укороченного рабочего дня в этих ведомствах. Пообщаться удалось лишь с оперативными дежурными, но прояснить дело это не помогло. Редакция направила вопросы в управление по связям с общественностью ФТС и готова дать таможенникам возможность высказаться по поводу этого инцидента, как только они будут готовы.


© Фонтанка.Ру

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