Под Петербургом в сгоревшей Infiniti нашли пассажира-мертвеца. Машина принадлежит задолжавшему коммерсанту

Полицейские выясняют личность погибшего, останки которого нашли в обугленной машине в Лужском районе Ленинградской области. Владельцем автомобиля является пропавший без вести петербургский коммерсант.

Как стало известно «Фонтанке» 14 июня, выгоревшая Infiniti QX56 была замечена накануне в половине одиннадцатого вечера в пятистах метрах от деревни Сара-Лог. Приехавшие на вызов полицейские на заднем сиденье нашли останки, предположительно мужчины. С точностью определить пол помешало состояние также обгоревшего тела.

Внедорожник с мёртвым пассажиром числится за 44-летним петербургским бизнесменом, которого 10 июня УМВД по Калининскому району Петербурга объявило в федеральный розыск как без вести пропавшего. По данным 47news, предприниматель родился в Алтайском крае, там же у него живут супруга и взрослая дочь. Мужчина владеет двумя фирмами, одна из которых поставляет мясопродукты в Большой цирк Чинизелли и Цирк в Автово и, по предварительной информации, обладает внушительным долгом перед партнёрами на сумму более 20 млн рублей.

В апреле этого года поиски другого пропавшего петербургского коммерсанта привели полицейских в деревню Вайя Гатчинского района. В коттедже, где мог находиться мужчина, нашли пулю и пятна крови. Возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным, бывший владелец ночного клуба также был закредитован на пару десятков миллионов, пишет 47news.





