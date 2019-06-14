В топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ вошли четыре игрока «Зенита»
Немецкий сайт Transfermarkt, специализирующийся на анализе трансферной стоимости футболистов, обновил рейтинг игроков Российской премьер-лиги. Самым дорогим оказался защитник ЦСКА Марио Фернандес, которого оценили в 30 млн евро (было – 26 млн).
Из «Зенита» в топ-10 вошли четверо: Вильмар Барриос (17 млн), Сердар Азмун (17 млн), Артем Дзюба (16 млн) и Себастьян Дриусси (16 млн).
Полностью список выглядит так:
1. Марио Фернандес (ЦСКА) – 30 млн евро (было – 26 млн);
2. Никола Влашич (ЦСКА) – 20 млн (18 млн);
3. Виктор Классон («Краснодар») – 18 млн (16 млн);
4. Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 18 млн (18 млн);
5. Вильмар Барриос («Зенит») – 17 млн (15 млн);
6. Сердар Азмун («Зенит») – 17 млн (13 млн);
7. Федор Чалов (ЦСКА) – 16 млн (10 млн);
8. Артем Дзюба («Зенит») – 16 млн (13 млн);
9. Антон Миранчук («Локомотив» – 16 млн (12,5 млн);
10. Себастьян Дриусси («Зенит») – 16 млн (13,5 млн).
Напомним, что трансферная стоимость нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева обнулилась после вчерашнего приговора Мосгорсуда.