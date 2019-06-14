Смертельное ДТП в Грузии случилось на дороге, которую за полдня до этого унесла река

На самой опасной и сложной дороге Грузии сорвался с обрыва пикап с туристами. Один человек выжил, а другой погиб.

Как сообщает 14 июня издание Sputnik, речь идёт о дороге Пшавели – Абано – Омало, ведущей в Тушетию (регион Кахетия). Это единственный автомобильный маршрут в Тушетии, и с середины октября до середины мая он бывает закрыт из-за обильного снега.

Закрыт он был и утром 14 июня: на 56-м километре прямо на дорогу сошла скалистая масса. При этом вышедшая из берегов река полностью унесла проезжую часть. К полудню завал расчистили, дорогу восстановили и движение открыли.







И уже днём на 18-м километре сорвался с обрыва автомобиль, в котором находились два грузинских туриста. По данным МВД, предположительно, водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части. Погиб 35-летний мужчина, гражданин Грузии. Водитель выжил, его госпитализировали.

Видео: YouTube/Georgian Broadcaster

МВД возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее за собой смерть человека», которая предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.