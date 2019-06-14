Следователи проверяют информацию о «сексуальном досуге» в детском лагере под Выборгом

После обращения уполномоченного по правам ребенка в Петербурге и публикации «Фонтанки» Следственный комитет решил заняться проверкой детского лагеря «Ракета» под Выборгом. Об этом 14 июня сообщается на сайте СК по Ленобласти.

Следователи уточнили, что им поступила информация «о нетрадиционном досуге школьников в детском оздоровительном лагере «Ракета» в Выборгском районе Ленинградской области». Проводится доследственная проверка.

Напомним, ранее детский омбудсмен Светлана Агапитова заявила, что в лагере «практикуются недетские игры». Мальчик 9 лет якобы «учил любви» своих друзей-ровесников. При этом директор, по словам Агапитовой, не стал сообщать «куда следует», а просто отправил проблемного ребенка домой. Директор лагеря Сергей Блынский от комментариев отказался.





