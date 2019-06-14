«Зенит» провел первую тренировку после отпуска

Команда петербургского футбольного клуба «Зенит» вышла из отпуска в пятницу, 14 июня. Как сообщает пресс-служба петербуржцев, игроки и тренерский штаб собрались на базе клуба в Удельном парке для первой тренировки.

Начиная с 15 июня футболисты будут проходить медобследование, а 18 июня отправятся на сборы в Австрию, где проведут четыре контрольных матча. Первая официальная игра нового сезона состоится 6 июля в Москве, когда «Зенит» разыграет Суперкубок России с «Локомотивом».





